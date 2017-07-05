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«Большой город»: потопы в Минске – были, есть и будут?

05.07.2017 - 21:32

Новости Беларуси. Впереди ещё большая часть лета, а это – тепло (хочется верить), грозы и ливни. Чего ждать минчанам? Будет ли опять плавать Немига, будем ли мы думать, как объехать затопленные улицы?  Можно ли изменить эту ситуацию и почему год от года она возникает? На эти вопросы в программе «Большой город» отвечал директор УП «Горремливнесток» Юрий Субботин.

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«На 4 балла точно потянет»: директор «Горремливнестока» оценил состояние коллекторов
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