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Большой театр оперы и балета открывает 85 сезон: каждое воскресение симфонический оркестр играет самые разные программы классической музыки

22.09.2017 - 11:42

Большой театр оперы и балета открывает 85 сезон: каждое воскресение симфонический оркестр играет самые разные программы классической музыки. Большой театр оперы и балета открывает 85 сезон: каждое воскресение симфонический оркестр играет самые разные программы классической музыки. Бесплатно. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заслуженный артист Украины, главный дирижер Национального академического театра оперы и балета – Виктор Плоскина и  концертмейстер группы флейт симфонического оркестра театра – Лариса Ласоцкая.

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