новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Бонстики улетели домой за друзьями

12.04.2017 - 12:28

Прощаться всегда не просто, особенно, когда пришло время расставания с настоящими друзьями. Они приземлились на нашу планету 2 месяца назад и сразу же получили прописку во всех магазинах сети «Евроопт». Кто-то из них поселилися в «Е-доставке», а кто-то в «ГиперМолл» и уже с первого дня эти яркие гости привлекли внимание всех покупателей. А дети спешили познакомиться с каждым.

Покинуть свою планету бонстикам разрешили всего на месяц. И это был месяц, полный новых знакомств и весёлых игр. За это время кто-то успел собрать всех персонажей, а кто-то – хвастался даже не одной коллекцией.

Но отпускать новых друзей дети были совсем не готовы. Тогда, по многочисленным просьбам, «Евроопт» продлил визит «инопланетян» ещё на месяц, и это время весёлые гости точно не забудут. Бонстики отправились в большой гастрольный тур по городам Беларуси. 21 город встречал Бонстикмобиль и это становилось ярким событием для каждого ребёнка. В этих праздниках поучаствовали более 70 тыс. детей. Танцы, конкурсы, инопланетные развлечения. И даже по космическим меркам, время пролетело как одно мгновение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Когда вы покупаете продукт с логотипом «NORGE», можете быть уверены в качестве». Почему селедка «Матиас» по вкусу и белорусу, и норвежцу
«Когда вы покупаете продукт с логотипом «NORGE», можете быть уверены в качестве». Почему селедка «Матиас» по вкусу и белорусу, и норвежцу
Розыгрыш 30 тура игры «Удача в придачу» состоится 8 апреля
Интернет гипермаркет «Е-доставка» станет доступным каждому жителю Беларуси
В 30-ом туре игры «Удача в придачу» впервые разыграют 40 туров в Турцию на двоих
Розыгрыш 29-го тура игры «Удача в придачу»: площадка у лототрона превратится в турагентство удачных поездок!
10 белорусских ресторанов и 1 кулинарная школа примут участие в фестивале «Вкус Франции»
10 белорусских ресторанов и 1 кулинарная школа примут участие в фестивале «Вкус Франции»
Расследование СТВ: как заработать на жалобной книге и почему потребитель не всегда прав
Расследование СТВ: как заработать на жалобной книге и почему потребитель не всегда прав
Розыгрыш 29-го тура «Удача в придачу» состоится 25 марта
Все новости по теме Продукты питания
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru