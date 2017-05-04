Борьба с агрессивными болельщиками: кто не сможет посещать стадионы на территории Беларуси?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Дмитрий Курьян – заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Республики Беларусь.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Дмитрий Курьян – заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Республики Беларусь.
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