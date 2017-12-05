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Борисоглебская церковь в Гродно. Почему храм называют Коложей и в чем его уникальность

05.12.2017 - 10:34

Вот уже девять столетий на высоком берегу реки Неман стоит Борисоглебская или Коложская церковь. Одно из самых старинных зданий в Беларуси. Жемчужина православной архитектуры времён Древней Руси, душа Гродно. Святыня пережила набеги крестоносцев, войну с Московским княжеством, две мировые войны и чудом сохранилась до наших дней.

Церковь всегда радовала своей необыкновенной красотой. Она сделана из узкого кирпича, плинфы, украшена полированными валунами и многоцветными маёликовыми крестами, которые сверкают в солнечных лучах.

Подробности – в видеоматериале.

Борисоглебская церковь.
Фото. Борисоглебская церковь.
Борисоглебская церковь.
Фото. Борисоглебская церковь.
Борисоглебская церковь.
Фото. Борисоглебская церковь.
Борисоглебская церковь.
Фото. Борисоглебская церковь.
Борисоглебская церковь.
Фото. Борисоглебская церковь.
Борисоглебская церковь.
Фото. Борисоглебская церковь.
Борисоглебская церковь.
Фото. Борисоглебская церковь.
Борисоглебская церковь.
Фото. Борисоглебская церковь.
Борисоглебская церковь.
Фото. Борисоглебская церковь.

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