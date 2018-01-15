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Бьорндален о непопадании в состав команды на ОИ-2018: Неприятно, должен это признать

15.01.2018 - 20:00

Новости Норвегии. Уле-Эйнар Бьорндален не согласен с тем, что пропустит Олимпийские игры-2018. Спортсмен отметил: к соревнованиям в Пхенчхане он мог бы подойти в нужной форме.

В интервью TV2 прославленный биатлонист прокомментировал решение Федерации биатлона Норвегии и Национального олимпийского комитета.

Уле-Эйнар Бьорндален:
Неприятно, должен это признать. Моей целью было поехать на Олимпиаду, хорошо выступить там и взять медаль. Теперь такой возможности не будет. Решение уже принято, но я, как и раньше, считаю, что в той ситуации, в которой я нахожусь сейчас, я мог бы взять медаль на Играх. Именно это и неприятно.

«Однажды этот день должен был настать. И вот он здесь»

О том, что король биатлона Уле-Эйнар Бьорндален не попадает на свою седьмую Олимпиаду стало окончательно известно сегодня. Национальный олимпийский комитет Норвегии сначала выступил против решения относительно недопуска Бьорндалена на Олимпиаду, но впоследствии был вынужден его принять.

Туре Эвребе, глава норвежского НОК:
Личные результаты Бьорндалена на Кубке мира недостаточно хороши. К сожалению, он не смог соответствовать критериям отбора в национальную команду Норвегии.

Напомним, в этом сезоне 43-летний биатлонист ни разу не занимал призовые места на этапах Кубка мира и ни разу не попал в топ-6 (подробнее).  

Фото: facebook.com/OleEinarBjoerndalen/

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