новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Бороться, наверное, тяжелее, чем сажать: белорусские спортсмены поучаствовали в «Неделе леса»

08.04.2017 - 14:43

Новости Беларуси. Олимпийские деревья пустят корни в Смолевичском районе.

Их посадили именитые спортсмены, приняв участие в республиканской «Неделе леса».

Полсотни белорусских атлетов уделили несколько часов не тренировкам, а труду, результат которого станет заметен через десятилетия. Посадку вели на расчищенной после прошлогоднего урагана территории, здесь ветер повалил несколько гектаров 100-летних деревьев.

Камандар Маджидов, олимпийский чемпион:
Бороться, наверное, тяжелее, чем сажать. Беларусь чем славится? Лесами. Так что надо, чтобы леса опять приняли свой прежний вид.

Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:
Беларусь входит в десятку ведущих европейских лесных держав. Леса – это легкие Европы, и Беларусь в этом тоже занимает знаковое место.

Лет через 20 мы сюда приедем с внуками и покажем, как мы здесь восстанавливали эти лесные посадки.

Неделя леса в Беларуси проводится в 10 раз.

За время нынешней акции планируется создать 25 тысяч гектаров новых насаждений.

Большинство из них – на месте, где летом 2016 года оставил разрушительный след небывалый ураган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бороться, наверное, тяжелее, чем сажать: белорусские спортсмены поучаствовали в «Неделе леса»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Акции должны быть бессрочными: в ходе республиканской «Недели леса» у телеканала СТВ появилась именная посадка
Акции должны быть бессрочными: в ходе республиканской «Недели леса» у телеканала СТВ появилась именная посадка
Бесплатный синий трамвай с куклой льва внутри. Театральный транспорт появился 2 апреля в Минске
Бесплатный синий трамвай с куклой льва внутри. Театральный транспорт появился 2 апреля в Минске
Естественно, это была импровизация. Танцевальный флэшмоб возле Дворца спорта
Естественно, это была импровизация. Танцевальный флэшмоб возле Дворца спорта
В Париже художник Абраам Пуаншеваль высиживает куриные яйца в стеклянной камере в Музее современного искусства
В Париже художник Абраам Пуаншеваль высиживает куриные яйца в стеклянной камере в Музее современного искусства
«Час Земли» в мире и Беларуси. Где, как и зачем гас свет ровно на 60 минут
«Час Земли» в мире и Беларуси. Где, как и зачем гас свет ровно на 60 минут
Более 170 стран, в том числе Беларусь, приняли участие в акции «Час Земли»
Без света на 60 минут. Более 170 стран, в том числе Беларусь, приняли участие в акции «Час Земли»
«Акция закончилась, так и не начавшись». Как в Минске прошел «День воли» и почему обошелся без трагических последствий
«Акция закончилась, так и не начавшись». Как в Минске прошел «День воли» и почему обошелся без трагических последствий
Маски на лицах демонстрантов
Маски на лицах демонстрантов. Задержания в Минске как законное и общепринятое мировое поведение
Все новости по теме Акции
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru