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Браконьеру за убийство беременной самки оленя в Белыничском районе грозит до 6 лет лишения свободы

16.01.2017 - 16:19

Новости Беларуси. В Белыничском районе Могилевской области задержали браконьера. Мужчину подозревают в убийстве самки благородного оленя, которая ждала потомство. Уже известно, что животное угодило в ловушку. Ее местный житель установил на тропах диких животных.

Петли из стального троса были настолько крепкими, что вырваться из них было невозможно. Олениха погибла. Мясо погибшего животного мужчина в несколько приходов пытался вынести из леса, предварительно упаковав в мешки.

Сергей Радкевич, заместитель начальника Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира:
При поступлении информации о том, что на автодороге, ведущей в сторону деревни Заполье, замечен человек, который при встрече с сотрудником милиции выбросил пакеты в кювет автодороги, сотрудники прибыли к данному месту и уже совместно с сотрудниками милиции обнаружили в выброшенных пакетах мясо дикого животного. Как в последствии было установлено, это было мясо оленя. Задержали его уже в присутствии сотрудника милиции. Никакого сопротивления он не оказывал.

Учитывая то, что олениха ждала потомство, ущерб природе инспекторы оценили почти в 14 тысяч рублей. Кроме штрафа, если вина будет доказана, задержанному может грозить наказание лишением свободы сроком до шести лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Радкевич, заместитель начальника Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира

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