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Бразильские художники разрисовали стену в Минске: фестиваль VULICA BRASIL проходит в столице

24.08.2017 - 12:25

Новости Беларуси. Белорусская столица с латиноамериканским колоритом. В самом разгаре фестиваль VULICA BRASIL. Минчане уже могут наблюдать вот такие произведения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минск прибыли 8 лучших уличных художников Бразилии. На протяжении 2 недель они украсят столицу авторскими рисунками. Сюжет выбирают сами.

Это уже 4-й фестиваль. Сфотографироваться с художниками и увидеть процесс работы можно на Октябрьской, Романовской Слободе, Кальварийской и проспекте Машерова.

Данило Тэофило Коста, советник посольства Федеративной Республики Бразилия в Республике Беларусь:
2 сентября у нас будет большой оупен-эйр на улице Октябрьской. Он будет очень интересный в этом году. 24 часа будет длиться, и мы приглашаем всех.

Бразильские художники разрисовали стену в Минске: фестиваль VULICA BRASIL проходит в столице

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