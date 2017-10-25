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Брендирование Минска и выбор талисмана: как Беларусь готовится к Евроиграм-2019

25.10.2017 - 20:17

Новости Беларуси Эстафету огня проведут в Беларуси накануне ІІ Европейских игр. Сейчас организаторы работают над оригинальной концепцией, чтобы сделать этот забег максимально ярким и зрелищным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наблюдать за состязаниями Европиады в Минске летом будущего года будут в том числе и десятки тысяч туристов. Сейчас обсуждается несколько вариантов безвизового въезда гостей.

«Папарать-кветка» и яркий слоган. Две последние недели этот автомобиль будто арт-объект. Машина, принадлежащая дирекции Европейских игр, стала первой брендированной «ласточкой».

Сергей Шебеко, водитель фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Люди подходят, интересуются, подходят, спрашивают. Во время движения многие обращают внимание. Смотрят из автобусов, из личных машин.

В 2019-м расцветут борта не только авто. Тематически планируется раскрасить автобусы, электробусы и даже вагоны метро.

Татьяна Ревизоре, СТВ:
Первая конструкция с официальным девизом Европейских игр появились вдоль самой спортивной магистрали Минска – проспекта Победителей. То, что мы видим здесь – пока пилотный вариант. Организаторы обещают, в оформление добавят еще больше красок.

Массово рекламу Евроигр начнут размещать в ноябре. Вот такие билборды уже можно встретить рядом с Минской кольцевой. В полной мере столица преобразится к следующему лету. Дальше – больше. Непосредственно к играм будет обновлен парк пассажирского транспорта, а сам город станет более понятен туристу. Уже ведется разработка специальных мобильных приложений. А в ноябре стоит ожидать презентации официального сайта еврофорума. Страница будет доступна на нескольких языках.

Анатолий Котов, заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Основная идея проведения II Европейских игр – это не только организовать и провести на качественном уровне крупнейший в истории Беларуси спортивное мероприятие, но и сделать так, чтобы после игр в Минске, в стране осталось наследие. Это лучший транспорт, лучшая городская инфраструктура, новые гостиницы, лучшая сфера обслуживания.

Между тем, белорусы продолжают участвовать в открытом конкурсе по созданию талисмана Евроигр. В Министерство информации поступило несколько сотен эскизов. Явных фаворитов пока нет. Среди работ – купальские огоньки, зверушки, трактор и даже бульбозавр. Оценку творческим полетам дадут профессионалы. Организаторы конкурса тесно контактируют с Академией искусств.

Александр Карлюкевич, министр информации Республики Беларусь:
За оставшиеся недели, мы не сомневаемся в этом, будут получены еще работы. А после 15 ноября будет еще две недели на то, чтобы определить, какая идея наиболее продуктивная. И, возможно, уже с этой идеей начнут работать профессиональные художники

Национальная тематика будет присутствовать и в медалях Евроигр. А разыграют в Минске 189 комплектов. Соревнование топ-уровня по масштабам сопоставимо с зимней Олимпиадой. В Минск приедут около десяти тысяч участников: от спортсменов до журналистов. А вот иностранных болельщиков ожидается не менее тридцати тысяч человек. И это только по самым скромным расчетам.

Брендирование Минска и выбор талисмана: как Беларусь готовится к Евроиграм-2019

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