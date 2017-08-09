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Брестская область лидирует в жатве: собрали уже миллион тонн зерна

09.08.2017 - 09:19

Новости Беларуси. Больше 3 миллионов тонн зерна – такой каравай собрали белорусские аграрии. Всего же убрано больше трети золотого запаса. Лидирует в жатве Брестская область. Здесь намолот зерна приближается к миллиону тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметку в 500 тысяч тонн уже преодолели Минский, Гомельский и Гродненский регионы. Планка каждой из этих областей – не менее тонны хлеба. К слову, темпы уборки здесь позволяют уложиться в установленные сроки. Витебской и Могилевской областям, которые позже всех включились в жатву, сухая погода помогает наверстать упущенное время. Чтобы убрать урожай, у белорусских аграриев остается чуть менее 2 недель. Завершить страду до 20 августа поручил глава государства.

Брестская область лидирует в жатве: собрали уже миллион тонн зерна

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