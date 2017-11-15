﻿ Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сыграет с «Металургом» в SEHA-лиге 15 ноября | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сыграет с «Металургом» в SEHA-лиге 15 ноября

15.11.2017 - 17:38

Новости Беларуси. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова 15 ноября сыграет в SEHA-лиге с «Металургом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В последние годы «Металург» прочно осел в тени другого македонского гранда – «Вардара». В минувшем сезоне «Металург» был лишь 8-м в итоговой SEHA-табели о рангах. И в нынешнем пока дела идут не очень: всего 2 победы в 6 матчах и 7-е место в таблице.

Мешковцы с «Металургом» будут играть несколько усеченным составом: у некоторых игроков есть проблемы со здоровьем. В SEHA-лиге соперники встречались 9 раз. Баланс встреч на стороне белорусов – 7:2.

https://pp.userapi.com/c840430/v840430562/238c6/__Gh0BMwqzU.jpg

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Гандболистки «Гомеля» уступили норвежскому клубу «Бюасен» в розыгрыше Кубка ЕГФ
Гандболистки «Гомеля» уступили норвежскому клубу «Бюасен» в розыгрыше Кубка ЕГФ
Женский гандбольный чемпионат Беларуси: команды БНТУ и «Гомель» провели поединки 2-го круга
Женский гандбольный чемпионат Беларуси: команды БНТУ и «Гомель» провели поединки 2-го круга
Юрий Шевцов: «Меня радует всё, что сейчас происходит в белорусском гандболе»
Юрий Шевцов: «Меня радует всё, что сейчас происходит в белорусском гандболе»
СКА нанес разгромное поражение БГК имени Мешкова
СКА нанес разгромное поражение БГК имени Мешкова
Гандболисты БГК имени Мешкова одержали победу сразу в 2 матчах – в рамках SEHA-лиги и Чемпионата Беларуси
Гандболисты БГК имени Мешкова одержали победу сразу в 2 матчах – в рамках SEHA-лиги и Чемпионата Беларуси
БГК имени Мешкова обыграл «Ольборг» в Лиге чемпионов
БГК имени Мешкова обыграл «Ольборг» в Лиге чемпионов
Гандболисты БГК имени Мешкова проиграли дома «Веспрему» в Лиге чемпионов
Гандболисты БГК имени Мешкова проиграли дома «Веспрему» в Лиге чемпионов
Чемпионат Беларуси по гандболу: СКА и БГК сыграли вничью – 34:34
Чемпионат Беларуси по гандболу: СКА и БГК сыграли вничью – 34:34
Все новости по теме Гандбол
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru