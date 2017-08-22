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Брестский железнодорожный вокзал признан лучшим в Беларуси

22.08.2017 - 14:14

Новости Беларуси. Брестский железнодорожный вокзал признан лучшим в стране. Таковы итоги республиканского конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Брест-Центральный» – памятник архитектуры и является своего рода музеем под открытым небом. Это один из старейших вокзалов Беларуси – ему более 130 лет. При выборе учитывалось то, как выглядит не только само здание, но и прилегающая к нему территория.

Уникальное сооружение гармонично вписывается в стиль современного города. В среднем каждый месяц западные врата Беларуси встречают и провожают около 300 тысяч пассажиров.

Брестский железнодорожный вокзал признан лучшим в Беларуси

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