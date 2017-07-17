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Британец Льюис Хэмилтон победил на 10-м этапе Чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1»

17.07.2017 - 17:54

Новости Великобритании. Домашний гран-при Великобритании для гонщика задался с самого начала. Хэмилтон убедительно выиграл квалификацию, таким образом вплотную подобравшись по количеству завоеванных поул-позишн к легендарному немецкому пилоту Михаэлю Шумахеру, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Британец в 67-й раз в карьере стартовал первым, тогда как немец – 68-й. Сама воскресная гонка также сложилась для Хэмилтона удачно. Он ни разу не упустил лидерства и в итоге добыл четвертую в сезоне победу.

Второе место на автодроме «Сильверстоун» занял напарник Хэмилтона по «Мерседес» финн Валттери Боттас. Третьим финишировал еще один представитель страны «Суоми», гонщик «Феррари» Кими Райконен.

Отметим, для лидера сезона немца Себастьяна Феттеля гонка сложилась неудачно. Пилот «Феррари» на последней трети дистанции жаловался на износ шин, возможно, именно этим объясняется то, что его обогнал Боттас. А на заключительном круге Феттель еще и проколол колесо. В общем, лишь седьмое место.

Зато кому повезло – так это Даниэлю Риккардо. Пилот «Ред Булла» стартовал последним, а финишировал в очковой зоне – пятым! В общем зачете борьба обострилась до предела. Феттель – первый, однако Хэмилтон теперь отстает всего на одно очко.

Британец Льюис Хэмилтон победил на 10-м этапе Чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1»

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