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Броневик «Кайман», «Волат» и «Амфибия»: какие новинки военпрома увидят зрители на параде 3 июля

03.07.2017 - 09:47

Новости Беларуси. Главным событием 3 июля станет военный парад войск минского гарнизона и прохождение техники гражданского назначения в честь Дня Независимости Беларуси. Зрителей ожидает масштабное действо и не только на земле – в небо поднимется авиация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военный парад содержит в себе много сюрпризов, будут премьеры. Например, впервые проедет уже успевший наделать шума в зарубежной прессе белорусский броневик «Кайман», разведовательно-дозорная машина «Амфибия» (прекрасно чувствует себя не только на суше, но и в воде). Задачу создать отечественный броневик 3 года поставил Президент. Изготовлено пока всего несколько единиц такой новой техники.

Еще одна новинка – это «Волат В-1» – разработка Минского завода колесных тягачей – из цельносварного корпуса из броневой стали. V-образное днище имеет усиленную противоминную защиту.

Впервые в параде примут участие отечественные беспилотники. В целом, техники на параде будет вдвое больше, чем в 2016 году. Рота почетного караула, как всегда, порадует плац-концертом. Ну а в небе минчане и гости столицы гости смогут увидеть авиашоу: вертолеты, боевые самолеты. Впервые на параде можно будет насладиться мастерством пилотов МЧС и ДОСААФ.

Естественно, парад на День Независимости – это не только боевые вышины и пешие расчеты, но и театрализованное шествие. Оно начнется сразу после прохода военных коробок.

Броневик «Кайман», «Волат» и «Амфибия»: какие новинки военпрома увидят зрители на параде 3 июля

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