новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Бронированная машина «Кайман» поступит на вооружение белорусской армии

04.05.2017 - 09:40

Новости Беларуси. Техника предназначена для участия в разведывательных операциях, миротворческих миссиях, сопровождении колонн, ведении действий в условиях чрезвычайных ситуаций.

Задача создать легкую бронированную машину была поставлена Президентом Беларуси три года назад. Уже изготовлены пять броневиков.

«Кайман» – разработка белорусских конструкторов. Позади заводские испытания и тест-драйв в сложных естественных условиях. Боевая масса машины – около 7 тонн. Она способна на плаву преодолевать водные преграды, а на трассе развивает скорость до 110 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бронированная машина «Кайман» поступит на вооружение белорусской армии

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Беларуси уничтожили последние противопехотные мины
В Беларуси уничтожили последние противопехотные мины
Пробеги по пересеченной, водные преграды и стрельба: тест-драйв броневика «Кайман» проводят на брестском полигоне
Тест-драйв броневика «Кайман» проводят на брестском полигоне
В Храме Всех Святых в Минске прошла панихида по погибшим морякам-подводникам
В Храме Всех Святых в Минске прошла панихида по погибшим морякам-подводникам
Военнослужащие Беларуси и России начали подготовку к учениям «Запад-2017»
Военнослужащие Беларуси и России начали подготовку к учениям «Запад-2017»
Минобороны: с офицерами и солдатами запаса можно выполнять любые боевые задачи по защите нашей Родины
Минобороны: с офицерами и солдатами запаса можно выполнять любые боевые задачи по защите нашей Родины
Белорусские военные
Армия Беларуси: изменения под стать современности с сохранением солдатского братства и духа к победе
Передача эстафеты по героико-патриотическому воспитанию пограничников прошла в музее истории ВОВ
Передача эстафеты по героико-патриотическому воспитанию пограничников прошла в музее истории ВОВ
Современное оружие, полевая кухня, рукопашный бой: что показали суворовцам бойцы спецназа
Современное оружие, полевая кухня, рукопашный бой: что показали суворовцам бойцы спецназа
Все новости по теме Армия Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru