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Бронзовый заплыв Александры Герасимени: белоруска завоевала медаль на ЧМ по плаванию

27.07.2017 - 20:04

Новости Беларуси. Есть медаль на ЧМ по водным видам спорта! Александра Герасименя завоевала бронзу чемпионата мира в Будапеште. В финале на дистанции 50 м на спине пловчиха финишировала с результатом 27,23 сек. От лидера заплыва, бразильянки Этьен Медейрос, белоруска отстала на 9 секунд.

Поклонники уже поздравляют белоруску с медалью. На страницах Александры в социальных сетях – десятки комментариев: «Спасибо, Саша», «Саша – наша гордость и краса», «Мы знали, что будет медаль», «Только вперед, только побед».

Что Герасименя сделает со своими волосами и почему видит только соперников справа?

Откровенное интервью спортсменки программе «Простые вопросы» – здесь подробнее.

Александра Герасименя с бронзовой медалью Олимпиады-2016

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