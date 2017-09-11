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«Будем дальше пробовать проводить такие эксперименты»: о билетах на Айвазовского по 1 рублю

11.09.2017 - 18:42

Новости Беларуси. О ценах на входные билеты в минские музеи говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Перед праздниками Дня города, в Минске демонстрировались картины Айвазовского – билет стоил 1 рубль. На Марка Шагала можно было зайти бесплатно…

Наталья Селицкая, заместитель директора по научной работе Национального художественного музея Республики Беларусь:
5 рублей стоил вход.

Я видел надписи, которые писали, благодарственные слова, которые писали туристы, в том числе, из Британии, о том, как они восхищены и поражены. Но это – сверхдоступность. Вы же не можете ценой таких билетов окупиться. Это – дотационная история?

Наталья Селицкая:
Это была акция, это был эксперимент. Мы увидели, что это имеет успех, потому что мы дали возможность людям прийти только на Айвазовского и они готовы платить по рублю. И, вообще, как показывает практика, в бесплатный день – у нас последняя среда месяца – у нас всегда полный музей. То есть, люди тянутся к прекрасному и поэтому мы будем дальше пробовать проводить такие эксперименты финансовые.

Минск – настоящее и будущее: «Что происходит»

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