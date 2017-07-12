новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Будем готовить строителей IT-страны: в БУГИР действует единственная в стране форма электронной регистрации

12.07.2017 - 14:06

Новости Беларуси. В Беларуси начался прием документов в вузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Абитуриенты выстроились в очередь уже с самого утра. Выбор будущей профессии – шаг осознанный, но не обходится и без сторонней помощи. Так в Университете информатики и радиоэлектроники действует единственная в стране форма электронной регистрации. Абитуриент может выбрать несколько специальностей, а

компьютер по среднему баллу определит, на какую поступить больше шансов.

Михаил Батура, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
В прошлом году завершили прием, и уже в сентябре-октябре начинаем работать на будущего абитуриента. Разрабатываем порядок приема в университет, держим постоянный контакт, связи со всеми школами страны. Мы все для абитуриента делаем, чтобы он сделал правильный выбор сейчас: решение строить IT-страну. Кто будет кадры готовить?

Мы будем кадры готовить. То есть мы будем готовить строителей IT-страны.

Прием документов на бюджетную форму обучения закончится через неделю. А те, кто не пройдет по конкурсу, смогут подать заявление на платное обучение до 4 августа. Полный перечень документов, которые необходимы для успешного зачисления, можно найти на сайтах вузов.

Будем готовить строителей IT-страны: в БУГИР действует единственная в стране форма электронной регистрации

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

12 июля в Беларуси начался прием документов в вузы
12 июля в Беларуси начался прием документов в вузы
Ежегодная учеба дипломатов началась в Академии управления при Президенте 10 июля
Ежегодная учеба дипломатов началась в Академии управления при Президенте 10 июля
Сертификаты ЦТ начнут выдавать 10 июля
Сертификаты ЦТ начнут выдавать 10 июля
Выпускникам академии авиации вручили дипломы в Минске
Выпускникам академии авиации вручили дипломы в Минске
Дипломы вручили слушателям Академии управления при Президенте
Дипломы о переподготовке вручили слушателям Академии управления при Президенте
Лауреатов Национального конкурса научных работ среди студентов наградили в Минске
Лауреатов Национального конкурса научных работ среди студентов наградили в Минске
С 18 июля по 3 августа. Особенности и сроки вступительной кампании-2017 в вузах Беларуси
С 18 июля по 3 августа. Особенности и сроки вступительной кампании-2017 в вузах Беларуси
Давать им возможность зарабатывать: Михаил Русый призвал рационально использовать вузовские разработки
Давать возможность зарабатывать: Михаил Русый призвал рационально использовать вузовские разработки
Все новости по теме Высшее образование в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru