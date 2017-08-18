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«Будем готовиться, отступать некуда»: в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы БАТЭ не смог одолеть «Александрию»

18.08.2017 - 09:47

Новости Беларуси. В Борисове прошла первая игра раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы.

На домашнем поле БАТЭ встречался с украинским клубом «Александрия», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Будем готовиться, отступать некуда»: в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы БАТЭ не смог одолеть «Александрию»

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