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«Будем играть активно, жестко, больше лезть на ворота»: как игроки команды U-20 готовятся к молодежному Чемпионату мира по хоккею в США

13.12.2017 - 12:28

Новости Беларуси. 26 декабря в американском Баффало стартует молодежный Чемпионат мира по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сборная Беларуси, вернувшая себе прописку в элитной компании, в стартовой игре предстоящего форума встретится с командой Швеции.

Также в одной группе с парнями Юрия Файкова находятся «молодежки» Швейцарии, России и Чехии. Четыре команды из пяти выступят в плей-офф.

12 декабря наши ребята расширенным составом начали учебно-тренировочный сбор. Юрию Файкову предстоит отсеять четырех хоккеистов из 28.

Уже 16 декабря сборная Беларуси U-20 отправится в Соединенные Штаты, где до начала чемпионата мира проведет три спарринга – с молодежным составом Баффало, а также сверстниками из команд США и Словакии.

Юрий Файков, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею (U-20):
Сейчас находимся в режиме тренировок очень тяжелых. Но ребята всё хорошо понимают, правильно, работают. Выходного 16-го у нас будет в самолете.

Мы обычно выигрывали команды всегда: не за счет каких-то личностей, а за счет выполнения тренерской установки, нашей системы подготовки, системы игры. За счет этого мы всегда выигрывали.

Егор Шарангович, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею (U-20):
Конкуренция у нас серьезная. Пока у нас пять пятерок. Потом еще добавится пару человек из Северной Америки. Тренировки у нас сейчас более активные, больше бегаем.

Будем играть активно, жестко, больше лезть на ворота, больше бросать. Мы играем в канадскую систему, так что маленькая площадка нам тоже будет на пользу.

«Будем играть активно, жестко, больше лезть на ворота»: как игроки команды U-20 готовятся к молодежному Чемпионату мира по хоккею в США

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