новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Будем как брат и сестра»: союзы женщин Тульской и Могилевской областей подписали соглашение о сотрудничестве

24.05.2017 - 09:40

Новости Беларуси. Женщины Беларуси и России намерены совместно развивать бизнес-связи. Такое соглашение подписали представители союзов женщин каждой из двух стран. Начнут с ярмарок и выставок. Договорились предлагать продукцию предпринимателей и ремесленников под совместным брендом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня Белорусский союз женщин реализует в большинстве своем социальные проекты. Поддерживают пожилых, многодетные семьи, детей.

Татьяна Лысенко, председатель правления Тульской областной организации «Союз женщин России»:
Мы заметили, какие высокие технологии. И мы наметили планы дружить нашими областными больницами детскими. Будем как брат и сестра две больницы находить то новое и перспективное, чтобы развивать дальше.

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Это совместные культурные проекты, это совместные молодежные проекты, которые пройдут под эгидой Белорусского союза женщин и Союза женщин России. Когда есть дружба, когда есть доверие, когда есть уважение, это всегда залог партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.

На память о встрече тульским гостям подарили могилевские пряники. Самовар обещали вручить на следующей встрече уже в Москве, на форуме регионов Беларуси и России.

«Будем как брат и сестра»: союзы женщин Тульской и Могилевской областей подписали соглашение о сотрудничестве

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Ирина Журавская, победитель городского этапа конкурса «Женщина года-2016»
Женщины Беларуси: какой портрет представили статисты и в чем сила слабой половины человечества
Я обожаю свою работу: начальница лаборатории гродненского химзавода Лилия Лебедева претендует на звание «Женщина года» в номинации «Успешный старт»
Я обожаю свою работу: начальница лаборатории гродненского химзавода Лилия Лебедева претендует на звание «Женщина года» в номинации «Успешный старт»
Желание работать и творить добро: почему вступают в Белорусский союз женщин
Директор предприятия, оперная певица, многодетная мама: какие роли под силу современным женщинам
Директор предприятия, оперная певица, многодетная мама: какие роли под силу современным женщинам
«Законодательством не регламентирован порядок обращения»: можно ли вернуть деньги за подарочный сертификат?
Египтянка стала первой женщиной командиром Airbus A380 арабского происхождения 
Людмила Кондрашова, директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов
Воспитатели, спасатели и политики: о женщинах в мире мужчин, их главном предназначении и настроении в канун 8 Марта
Белорусский союз женщин укрепляет свои позиции
Белорусский союз женщин укрепляет свои позиции
Все новости по теме Женщины Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru