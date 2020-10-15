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Будет холодно, возможен мокрый снег. Синоптики рассказали о погоде на выходных

15.10.2020 - 13:50

Новости Беларуси. 14 октября – последний аномально теплый день нынешней осени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусам пора утепляться.  

Если на Покров дождь, осень будет ненастной. Народные приметы на середину октября

В предстоящие выходные в стране ожидается холодная погода. А по северу в некоторых районах синоптики не исключают первый в этом сезоне мокрый снег.  

16 октября будет облачно с прояснениями. Почувствуем и холодное дыхание осени: ветер юго-западный с переходом на северный. Температура воздуха днем: +5 – +10°C. В свою климатическую октябрьскую норму погода вернется лишь в середине следующей недели.  

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Если на Покров дождь, осень будет ненастной. Народные приметы на середину октября

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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 13 октября почитается память святого Михаила, рассказали в программе «Плюс-минус». В этот день наблюдали за журавлями: если они уже отлетели, значит зима будет ранней и холодной.  

С середины недели пройдут дожди, но будет тепло. Синоптики рассказали о погоде на неделю

14 октября – Покрова Пресвятой Богородицы. Если в этот день выпал снег, такая же погода будет и на Рождество. А если за окном дождливо – осень будет ненастной.  

15 октября почитается память святого Киприана. Ясное небо в этот день предвещает скорый мороз. А если дует ледяной ветер – зима будет студеной.  