Будет холодно, возможен мокрый снег. Синоптики рассказали о погоде на выходных

Если на Покров дождь, осень будет ненастной. Народные приметы на середину октября

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 13 октября почитается память святого Михаила, рассказали в программе «Плюс-минус». В этот день наблюдали за журавлями: если они уже отлетели, значит зима будет ранней и холодной.

С середины недели пройдут дожди, но будет тепло. Синоптики рассказали о погоде на неделю

14 октября – Покрова Пресвятой Богородицы. Если в этот день выпал снег, такая же погода будет и на Рождество. А если за окном дождливо – осень будет ненастной.

15 октября почитается память святого Киприана. Ясное небо в этот день предвещает скорый мороз. А если дует ледяной ветер – зима будет студеной.