Будет холодно, возможен мокрый снег. Синоптики рассказали о погоде на выходных
Новости Беларуси. 14 октября – последний аномально теплый день нынешней осени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусам пора утепляться.
Если на Покров дождь, осень будет ненастной. Народные приметы на середину октября
В предстоящие выходные в стране ожидается холодная погода. А по северу в некоторых районах синоптики не исключают первый в этом сезоне мокрый снег.
16 октября будет облачно с прояснениями. Почувствуем и холодное дыхание осени: ветер юго-западный с переходом на северный. Температура воздуха днем: +5 – +10°C. В свою климатическую октябрьскую норму погода вернется лишь в середине следующей недели.
Если на Покров дождь, осень будет ненастной. Народные приметы на середину октября
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 13 октября почитается память святого Михаила, рассказали в программе «Плюс-минус». В этот день наблюдали за журавлями: если они уже отлетели, значит зима будет ранней и холодной.
С середины недели пройдут дожди, но будет тепло. Синоптики рассказали о погоде на неделю
14 октября – Покрова Пресвятой Богородицы. Если в этот день выпал снег, такая же погода будет и на Рождество. А если за окном дождливо – осень будет ненастной.
15 октября почитается память святого Киприана. Ясное небо в этот день предвещает скорый мороз. А если дует ледяной ветер – зима будет студеной.