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Будьте моей женой! Предложение на 12-ый день знакомства: стоит ли верить в любовь с первого взгляда?

18.09.2017 - 14:08

Они встретились взглядами и тут же поняли, что созданы друг для друга. А верите ли вы в любовь с первого взгляда?

Кстати, учёные считают, что светлое чувство действительно возникает буквально за доли секунды. И мы вам сегодня докажем на примерах, что любовь вне времени. 

Ей было 23, ему 29. Она из Мурманска, он из Минска. Их судьбы пересеклись на чужой свадьбе, где спокойный обаятельный Сергей впервые увидел красавицу-свидетельницу Оксану.

На второй праздничный день влюблённый Сергей уже придумал план покорения и не отходил от девушки ни на шаг. А дальше романтическая история развивалась словно по сценарию фильма.

Сергей остался, но чувствовал сердцем, что она ТА САМАЯ. Поэтому немедля оформил на работе выходной и бросился вдогонку за любимой на поезде. 

Возможно, где-то на небе купидоны и вправду, если не пускают в нас свои амурные стрелы, то помогают не упустить счастье. Оксана позвонила в Минск и случайно узнала, что парень бросился вслед за ней. Билеты на самолёт были сданы – и главная встреча всей жизни состоялась.  

На 12-ый день знакомства пара подала заявление в ЗАГС. А через три месяца, как написано в их свадебном альбоме, были «расставлены все точки над «и»! С тех пор молодые вместе уже 26 лет, и в горе и в радости.

Главное правило их семьи – всё вместе: воспитывать детей, проводить выходные, решать бытовые вопросы. Идеальных людей не бывает, но твой человек всегда подставит плечо и пойдёт на компромисс. 

Любимый день этой пары – 13-е января. 24 года назад на празднике Старого Нового года в театре Антон пригласил Ирину на танец и тут же сделал предложение руки и сердца.

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