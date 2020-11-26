Будто сканирует лёгкие. Когда в Беларуси появятся собственные аппараты ИВЛ?
Новости Беларуси. Мировой спрос на аппараты искусственной вентиляции легких в 10 раз превышает предложение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как в нашей стране обстоит дело с оборудованием, которое спасает человеческие жизни, и над какими разработками трудятся сейчас ученые-медики?
Когда трудно дышать – репортаж Вероники Кудринецкой.
Он будто сканирует легкие: видит, где есть поражения и сам выбирает режим вентиляции. Через месяц отечественные аппараты ИВЛ появятся в больницах – после того, как пройдут государственную экспертизу.
Олег Швед: информация, которую пытаются представить людям, что есть нехватки кислорода, это глупость
Олег Швед, директор РУП «Медтехноцентр»:
В регистрации находятся в двух модификациях аппараты ИВЛ. Это автономный с турбиной, то есть поток воздуха будет автоматически подаваться, встроена турбина в аппарат ИВЛ. Также будет работать на сетях кислородоснабжения лечебных учреждений. Аппарат имеет абсолютно понятный интерфейс, имеет всевозможные порты. Полностью соответствует европейским стандартам.
А это производственный цех. Никакого шума техники, ведь собирают эти аппараты полностью вручную. Тысячи деталей, более километра проводов, трубки, специальные увлажнители – работа кропотливая.
В Турции фиксируют третью волну коронавируса. Больше всего заболевших – в США
Новости мира. Число заболевших коронавирусом в мире уже более 60 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На первом месте по-прежнему США.
В некоторых американских больницах не хватает койко-мест, к станциям тестирования выстраиваются огромные очереди. Именно американский регион стал эпицентром – за неделю там выявили более 1,5 миллионов случаев COVID-19.
Серьезная ситуация и в Европе.
А в ряде регионов Турции уже фиксируют третью волну коронавируса. Во многих провинциях рост случаев заражения увеличился на половину.
В Болгарии ужесточают ограничительные меры. В стране запретили туристические поездки и закрыли школы. Режим частичного карантина продлевается и в ФРГ.
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