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«Будут выглядеть не так, как в прошлые годы»: новые лежаки и детские качели установят на пляжах Минска

11.04.2018 - 11:36

Новости Беларуси. Гость программы «Большой город» руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстрой» рассказала, как облагородят пляжи Минска.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
На территориях пляжей водохранилищ будут устанавливаться лежаки, качели детские. Это достаточно большой спектр замены, и будут они по-новому выглядеть. Не так, как в прошлые годы.

Как изменятся зелёные зоны Минска весной -2018: «Большой город»

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