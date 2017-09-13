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Бутерброд с творожным сыром, укропом и лососем: готовим с Аленой Высоцкой в программе «Большой завтрак»

13.09.2017 - 18:13

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:
Сегодня я хочу поговорить о «ссобойках». При этом слове у многих из нас возникает ассоциация с бутербродом. И кто-то скажет: «Бутерброд – это нездоровая «ссобойка». Позволю себе не согласиться, ведь всё зависит от того, как его приготовить. И, кстати, уж лучше захватить с собой приготовленный собственноручно бутерброд, чем перебиваться на ходу откровенным фаст-фудом, что абсолютно нарушает нормы здорового питания.

Для основы я использую хлеб.


Хлеб у меня – белковый, выбирала специально. Можно выбирать зерновой. И, самое главное, подсушить его. Подсушенный хлеб боле полезен и стучит. Более того, он здорово хранится, потому что хлеб мягкий может потихонечку развалиться в Вашей «ссобойке». Хлеб из правильной муки – это сложные углеводы, очень полезные.

В качестве белка я использую рыбу – слабосолёный лосось.

Использую творожный сыр – он достаточно низкой жирности, поэтому «ссобойка» получится полезной. И зелень, куда же без неё. Главное, правильно сочетать.

Хорошенько измельчить укроп.


Укроп я нарезала – не только самые тонкие стебелёчки, но и основания, поскольку там, всё-таки, максимум эфирных масел и весь запах укропа практически там. И, более того, не бойтесь, если маленькие, но полезные кусочки основания стеблей попадутся и будут похрустывать – это очень классный приём, которые используют многие повара. Когда сочетается мягкое с хрустящим, солёное со сладким. Есть такие приёмы, когда очень здорово поиграть разными текстурами продуктов.

Смешиваю с укропом творожный сыр.


Он, кстати, будет выступать ещё таким скрепляющим элементом.

Хлеб тонкий, намазываю на него вот эту основу из творожного сыра.


Вот и готов мой практически бургер, который можно взять с собой.

А для того, чтобы он был более эстетичным и лучше хранился, предлагаю использовать пергаментную бумагу.

Упаковываем бургер в неё.

Никаких полиэтиленовых пакетов. В таком виде он гораздо лучше сохранится.

Тренер Вика Свит: «60-70% успеха – то, что мы кушаем. Если не налажен режим правильного питания, результата не будет»

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