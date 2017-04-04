новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Быць заўсёды вельмі ўважлівымі і супрацьстаяць міжнароднаму тэрарызму» – Владимир Прокопцов о трагедии в питерском метро

04.04.2017 - 16:35

Новости Беларуси. В память о погибших горят лампады и у российского посольства в Минске. Слова поддержки выражают простые граждане, дипломаты, парламентарии, представители общественных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Вчерашний взрыв, который произошел в Санкт-Петербурге, является горем не только для россиян, но и и для белорусского народа. Самое ужасное – то, что люди рождаются для того, чтобы жить. А там были и женщины, и дети. Мы приносим соболезнования своим братьям, российскому народу.

Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея Республики Беларусь:
Для нас гэта трагедыя – напамінак, каб нам быць заўсёды вельмі ўважлівымі і супрацьстаяць міжнароднаму тэрарызму, міжнароднай навале.

Тем временем к расследованию теракта в Санкт-Петербурге готовы подключиться белорусские следователи. Как сообщили в ведомстве, соответствующее письмо направлено в Следственный комитет России. Наши специалисты имеют большой опыт работы с резонансными преступлениями, в том числе и терактами.

«Быць заўсёды вельмі ўважлівымі і супрацьстаяць міжнароднаму тэрарызму» – Владимир Прокопцов о трагедии в питерском метро

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СКР назвал имя человека, взорвавшего вагон в метро Санкт-Петербурга
СКР назвал имя человека, взорвавшего вагон в метро Санкт-Петербурга
Юрий Шушкевич. Источник: ok.ru
Белорус, пострадавший во время теракта в Петербурге, ехал в вагоне, в котором произошел взрыв
Число жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга возросло до 14 человек
Число жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга возросло до 14 человек
Один из предполагаемых террористов – 23-летний уроженец Средней Азии
Один из предполагаемых террористов – 23-летний уроженец Средней Азии
Белоруса, пострадавшего во время взрыва в метро Санкт-Петербурга, прооперировали
Белоруса, пострадавшего во время взрыва в метро Санкт-Петербурга, прооперировали
Теракт в метро Петербурга
Гражданин Беларуси пострадал во время теракта в метро Санкт-Петербурга
Двое подозреваемых в подготовке взрывов в метро Санкт-Петербурга объявлены в розыск
Двое подозреваемых в подготовке взрывов в метро Санкт-Петербурга объявлены в розыск
«Абсолютно невинные люди страдают». Белорусы скорбят вместе с россиянами
«Абсолютно невинные люди страдают». Белорусы скорбят вместе с россиянами
Все новости по теме Теракт в метро Санкт-Петербурга
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru