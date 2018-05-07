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Быхов (Могилёвская область). Фото и видео прислала Елена Зубович

07.05.2018 - 17:32

Меня зовут Зубович Елена. Я уже на пенсии, но тоже решила поучаствовать в конкурсе о своей Малой Родине. Детство мое прошло в прекрасном месте – в военнном городке Быхове Могилевской области. Там располагалась  57 Смоленская Краснознаменная ракетоносная авиационная дивизия. Недаром военный городок называли маленьким Парижем, т.к. там жили красивые, стройные  жизнерадостные законодательницы  моды –  жены морских офицеров. Достаточно посмотреть на фото преподавателей вечерней офицерской школы. В советское время в небольшой городок на юге Могилевской области модницы ездили за нарядами, хозяйки – за дефицитными по тем временам продуктами. Обеспечение «чуть выше среднего» объяснялось тем, что здесь дислоцировалась 57-я морская ракетная авиационная дивизия Балтийского флота. Военный городок занимал едва ли не половину Быхова. Еще большая территория приходилась на непосредственно армейскую недвижимость: блиндажи, казармы, склады. Особое место в этом списке занимал военный аэродром, считавшийся одним из самых больших в Европе и гордостью морской авиации.

В городке был стадион с открытым бассейном, зимой большой каток, музыкальная школа  и, конечно, наш любимый Дом офицеров – центр досуга для всех с библиотекой, кинозалом, буфетов и множеством кружком на любой вкус. Про военные объекты больше знают мужчины, а то, что мы знаем, то рассказывать не будем – военная тайна. Что стоил один военный аэродром – это отдельная история.  

Авиабаза в Быхове, городке в Могилёвской области Белоруссии, была одной из крупнейших в Советском Союзе. А так же самой слетанной и самой успешной в смысле боевой подготовке во всех ВВС СССР. На авиабазе базировалась 57-ая Смоленская морская ракетная авиационная дивизия, два ее полка, десятки огромных стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков, красавцев Ту-22М.

У меня имеется много материала по военному  городку, даже имеется УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА АЭРОДРОМА БЫХОВ НА 1940 ГОД.

С развалом Союза была ликвидирована и наша дивизия. Сейчас там все изменилось. Где жили офицерские семьи, живут в этих домах обычные люди, а на аэродроме в боксах разводят кур. Но там есть музей, где можно узнать информацию о расположенной здесь дивизии.

Дивизии нет, а воспоминания у людей, кто жил в Быхове остались.... И ностальгия!  Можете спросить любого человека, кто жил в военном городке Быхова, тот никогда не забудет это место.

«Снится мне маленький город».  Я создала этот видеофильм после очередной встречи одноклассников. Фильм сопровождает песня Владимира Кузьмина "Снится мне маленький город"  о нашем Быховском военном городке. Ведь Владимир Кузьмин учился в нашей Быховской школе. Владимир Кузьмин родился 31 мая 1955 г.  в семье морского офицера и учительницы иностранных языков. Его мама, Наталья Ивановна преподавала немецкий язык в вечерней школе для офицеров и матросов. Моя мама, Икусова Маргарита Васильевна, участник Великой Отечественной войны, тоже работала в этой школе вместе с Натальей Ивановной и преподавала там математику. В школе – отличник, с детства увлекался музыкой, учился в музыкальной школе по классу скрипки. В нашей школе он проучился 3 или 4 года.

«Музыка нашего детства». Продолжение первого видеофильма о Быховском гарнизоне, где прошло наше детство. Наше – это всех детей военных, которые провели свое детство в Быховском военном городке Могилевской области. Под эту музыку мы бежали на улицу, едва только слышали эту мелодию.

«Мои одноклассники» о нашей школе, любимой Быховской школе №3 (раньше СШ№5). Мой рассказ о моих одноклассниках, которые стали продолжением  отцов, у которых судьбы военных, морских офицеров. 

Фото прислала Елена Зубович
Фото прислала Елена Зубович
Фото. Фото прислала Елена Зубович
Фото прислала Елена Зубович
Фото. Фото прислала Елена Зубович
Фото прислала Елена Зубович
Фото. Фото прислала Елена Зубович
Фото прислала Елена Зубович
Фото. Фото прислала Елена Зубович
Фото прислала Елена Зубович
Фото. Фото прислала Елена Зубович

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