«Было два наркоза, потом разошелся шов»: минчанке сделали операцию по подтяжке ягодиц с имплантами для груди?

Новости Беларуси. Древние греки к «пятой точке», как части тела, относились с огромным почтением. Те, у кого она была красивая, считались посланниками богов. Минчанка Татьяна Оке с помощью умелых рук пластических хирургов хотела также примкнуть к числу богинь. Почему что-то пошло не так, разбираемся в программе «Добро пожаловаться».
Татьяна Оке, минчанка:
Хотела сделать пластику, обратилась к Мечковскому Сергею Сергеевичу на консультацию. Он направил в медицинский центр «Конфиденс». 6 ноября я сделала операцию. Я заплатила около 3тысяч долларов.
Хотела сделать всё красиво. Чтобы чуть-чуть подтянуто, а получилось просто ужасно.
Глютеопластика – операция по увеличению ягодиц. Достаточно сложное вмешательство, в Беларуси пока ещё довольно редкое. Перед процедурой, идя на консультацию, Татьяна не была твердо уверена, что подобная операция ей необходима и опасалась последствий,
но врач заверил: всё будет в лучшем виде. Не получилось.
Медицинский центр. Операционная. Наркоз. Взгляд в зеркало через плечо и... шок, слёзы.
Татьяна Оке:
Операция длилась 3 часа, я лежала. У меня было два наркоза. Общий и в позвоночник. Осложнения были: уплотнение и вытекала жидкость, похожая на гной. Я спрашиваю: а мне - всё нормально, ничего страшного. Прописал дополнительные антибиотики. Потом разошелся шов – дополнительно зашивали.
Когда отёки ушли, ниже поясницы Татьяна увидела нечто, напоминающее огромные шишки.
Близкие люди, да и просто знакомые стали задавать откровенные вопросы. Татьяна же мучилась от болей и странных взглядов окружающих.
Неграмотно выбранная проекция материалов – вот что говорили минчанке при осмотре её многострадальной «пятой точки» врачи из различных столичных клиник.
Но официальное заключение выдать отказались и пожелали остаться инкогнито.
Что говорят врачи:
- Это же не ягодичные. Это же для молочной железы. Мне кажется, так торчат импланты для груди. Есть паспорт на материал?
- Зачем же Вы так сделали? Уже из-под штанов сразу видно. Молодой какой-то делал?
УЗИ показало: импланты не скрыты в мышцах, а расположены почему-то под кожей.
Девушка обратилась в медицинский центр и попросила вернуть деньги, компенсировать моральный ущерб. На что получила отказ.
Дальше – обращение в комитет по здравоохранению Мингорисполкома. В заключении экспертов сказано: произошла дислокация имплантов. Причина не указана. И Татьяна намерена это выяснить.
Татьяна Оке:
Сегодня я хотела бы, чтобы мне возместили стоимость операции. Моральный ущерб в размере 15 тысяч и все расходы на анализы.
Задача пластического хирурга – попытаться спрогнозировать результат. Вопреки этому, когда итог не радует, один пластический творец заявляет, что всё хорошо и «я художник, я так вижу». Другой ограничится скромным отношением к клиенту в стиле «сам дурак». С другой стороны, потребителю в момент заключения договора должна доноситься вся информация о возможных последствиях. А уж если она доведена, и человек на это идёт – пенять можно и на себя.
Ольга Иващенко, юрист:
В случае если потребителю оказана медицинская услуга некачественно, потребитель имеет право заявить одно из требований: расторжение договора и возврата уплаченной суммы. В том числе и за материалы. Соразмерного уменьшения стоимости услуги, либо устранения недостатков.
Вместе с тем потребитель может заявить требование о компенсации морального вреда.
Сегодня Татьяна настроена решительно и планирует добиться правды любыми способами. Девушку не пугают судебные разбирательства.
Ольга Иващенко:
Если претензия будет отклонена, потребитель имеет право обратиться в суд с исковым заявлением.
На медицинский центр ложатся все убытки. В том числе и проведение экспертизы.
Также на ответчика налагается штраф в размере 100% от взыскиваемой в пользу потребителя суммы.
В Германии считается, что «пятая точка» защищает от превратностей погоды и стихийных бедствий. Для этого надо всего лишь во время грозы или урагана выставить её в окно, и молния в дом ни за что не ударит, равно, как и ветер, крышу не сорвёт. Пока «пятая точка» принесла много неприятностей только героине сюжета, и ей одной. Но закон бумеранга никто не отменял, и возможно совсем скоро в известном всем месте окажутся и те, кто приложил руку к данной истории.