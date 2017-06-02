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«Было немножко страшно, когда тетя, которая была в прямой трансляции, доставала листик с экзаменом» – будущая пятиклассница

02.06.2017 - 13:39

Новости Беларуси. В Беларуси началась вступительная кампания в пятые классы гимназий. Первое испытание – диктант по русскому языку – уже пройдено. Впереди – экзамены по математике и белорусскому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкурс в престижные учебные заведения – более двух человек на место. В пятые классы будут зачислены дети, получившие наивысшие баллы по профильным предметам. Эти отметки потом суммируются с годовыми. Так, в Витебске в прошлом году лучший результат был 52 балла из 60 возможных.

Мария Иванова:
Может, некоторым было достаточно сложно. Было немножко страшно, когда тетя, которая была в прямой трансляции, доставала листик с экзаменом.

Наталья Воробьева:
Сказать, что я волнуюсь – это практически ничего не сказать. Потому что это дети, и всегда за них переживания больше, чем за себя. Поэтому я уверена: не одна я такая. 119 человек поступающих. И все, начиная от мам, пап, бабушек и дедушек, представляете, волнуются.

Лариса Матвеева, заместитель директора по учебной работе гимназии № 1 Витебска:
Испытания как всегда у нас проходят в очень хорошей доброжелательной обстановке. И каждый раз мы ждем талантливых, креативных творческих детей.

Кто поступает в гимназии-колледжи с художественным уклоном, будет сдавать также экзамены по отдельным видам искусства. 10 июня – резервный день для тех, кто по уважительным причинам не смог прийти на испытание.

«Было немножко страшно, когда тетя, которая была в прямой трансляции, доставала листик с экзаменом» – будущая пятиклассница

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