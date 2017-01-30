новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой завтрак

Быстрый дневной макияж: советы визажиста Инны Леута о том, как преобразовать лицо за 20 минут

30.01.2017 - 16:08

Несмотря на многочисленные гаджеты и тщательное планирование времени, далеко не каждая женщина может себе позволить ежедневно уделять целый час сложному макияжу «по всем канонам». Однако профессионалы красоты знают: на преображение лица с помощью косметики достаточно всего 15-20 минут.

Инна Леута, визажист:
Всем доброе утро. И снова я с вами, и сегодня мы поговорим о быстром дневном макияже.
Начнем с тона кожи. Тональный крем, который распределяется быстро, должен быть достаточно прозрачным, потому что он менее пигментирован, и какие-то небольшие огрехи при тонировании будут не видны.
Наносим консилер в область под глазами, но именно в место, где синячок.
Фиксируем тональное средство прозрачной пудрой. Она должна быть абсолютно бесцветной. Для того, чтобы сделать это максимально быстро.
Самый быстрый и естественный способ скорректировать овал лица – это добавить не корректирующие румяна в подскуловую впадину, а слегка вперед вывести освежающие румяна. Это сейчас самый модный и самый актуальный тренд в корректировании овала лица. Вот такие розовые или персиковые оттенки. И куда мы их наносим? Посмотрим внимательно. Слегка выходя из подскуловой впадинки, к центру лица. Максимально быстро. При этом моделируется овал лица, лицо выглядит свежо. Слегка на лоб, стушевывая от периферии к центру.
Секрет создания самых быстрых и естественных бровей – это цветная тушь для бровей и фломастер для прорисовки отдельных волосков.
Для быстрого макияжа глаз стоит отказаться от сухих текстур. Это привычные нам компактные тени, но для их распределения нужно время и несколько кисточек. Легко заменяются кремовыми тенями одного среднего по насыщенности тона и синтетической кисточкой.
Быстро делаем красивые губки. Берем пушистую синтетическую кисть и стойкую муссовую помаду, наносим ее крупными мазками от центра наружу.
Такой вариант макияжа, дневной, должен занимать не больше 20-30 мин. Если не укладываетесь – тренируйтесь. Рано или поздно это получится.
Дорогие женщины, уделите своему макияжу 15-20 мин и сделайте весь свой день радостным и красивым. До новых встреч.

Быстрый дневной макияж: советы визажиста Инны Леута о том, как преобразовать лицо за 20 минут

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Осенний макияж: мастер-класс от визажиста Инны Леута
Осенний макияж: мастер-класс от визажиста Инны Леута
Тренды осеннего макияжа: идеальная кожа, лёгкий румянец, густые естественные брови, тёплая палитра осени
5 гуру макияжа, способных перевоплотиться в любого человека
Бабушка и ее внучка.
Фотофакт: макияж сделал 80-летнюю хорватскую бабушку интернет-сенсацией
Естественный макияж: как сделать женщину свежей и красивой без намека на косметику
Естественный макияж: как сделать женщину свежей и красивой без намека на косметику
Цвет макияжа, или Как соединить наряд с лицом: мастер-класс от визажиста Инны Леута
Цвет макияжа, или Как соединить наряд с лицом: мастер-класс от визажиста Инны Леута
Стрелки на глазах
Стрелки на глазах: какие ошибки допускают девушки и как их избежать
Влада, певица
Превращение певицы Влады в Брижит Бардо 60-х годов: мастер-класс парикмахера и визажиста
Все новости по теме Нанесение макияжа
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru