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Быстрый тест на зрение: проверьте, грозит ли вашим глазам макулодистрофия?

13.12.2017 - 01:04

Новости Беларуси. О простой методике проверки зрения в домашних условиях рассказали в программе «Теледоктор».

Оксана Павлюченко, заведующая офтальмологическом кабинетом УЗ «40-я городская клиническая поликлиника» г. Минска:
Одной из ведущих причин снижения зрения с возрастом является макулодистрофия. Макула – то такая центральная ямочка на сетчатке, она отвечает за центральное зрение.

То есть, то, что мы проверяем – остроту зрения – это всё сфокусировано здесь.


И с возрастом здесь могут возникать дистрофические, дегенеративные процессы. Это довольно часто происходит, и тогда зрение падает. Для того, чтобы диагностировать предрасположенность или развитие заболевания в домашних условиях, мы рекомендуем несложный тест Амслера.

Он проводится следующим образом: пациент, если ему нужны очки, надевает их, и поочерёдно закрывает глаза – левый, потом правый. Одним глазом смотрите в эту точку и отмечаете про себя – есть ли вокруг искажения или какие-то пятна. Вот как показано здесь, на рисунке. В норме – все линии ровные. И, как мы видим клеточки, так оно всё и будет.  

Теледоктор. Офтальмология

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