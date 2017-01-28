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«Быть активным участником нашего общества, нашей жизни»: одно из последних интервью Александра Тихановича

28.01.2017 - 22:29

Новости Беларуси. «Любите друг друга». Неизменный рецепт счастья от Александра Тихановича. Это он говорил всем и всегда. 

Друзья, коллеги, знакомые вспоминают: Александр Григорьевич всегда обнимал при встрече, и это было очень тепло, искренне и по-настоящему.

Дмитрий Колдун: Он был со мной всегда. Он был другом не только для меня, но и для всех, кто этого захочет (здесь подробнее).

За несколько дней до Нового года Александр Тиханович и его супруга, его муза Ядвига Поплавская дали интервью нашему телеканалу. Говорили о новом альбоме, ордене Франциска Скорины, гастролях в Канаду и о рубиновой свадьбе.

40 лет они прожили душа в душу. С них брали пример, ими восхищались. Они все делили пополам: и жизнь, и сцену, и даже предложения – во время интервью.

Александр Тиханович:
Быть активным участником нашего общества, нашей жизни…

По иронии судьбы это одно из последних интервью Александра Григорьевича. Теперь эти слова звучат как наказ.

Александр Тиханович и Ядвига Поплавская

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