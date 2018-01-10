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Быть более пунктуальным и чаще готовить еду: что хотят изменить в 2018 году белорусские артисты

10.01.2018 - 20:14

Новости Беларуси. Начать бегать по утрам, забыть о вредных привычках или пойти в тренажёрный зал. Как часто мы обещаем себе начать новую жизнь завтра. В Новый год ещё больше хочется стать лучше. А вот хотят ли поменять что-то в наступающем году белорусские артисты?

Тео, певец, телеведущий:
Я думаю, каждый человек начинает новый год с какого-то обещания кому-либо, либо самому себе.  Ну я, например, в этом году, всё-таки, постараюсь быть более пунктуальным, не опаздывать. Хотя, на протяжении всего года я работал над этим вопросом, над этой проблемой.

Но надеюсь, что в новом году я буду мегапунктуальным человеком.


Группа «Naviband»:
Мы всегда перед Новым годом желаем, чтобы следующий год был ещё ярче, ещё сильнее…

Дай Бог, так всё и будет.


Ольга Рыжикова, певица, телеведущая:
Я постараюсь под стать мужу тоже быть пунктуальной и, наверное, всё-таки, почаще что-то готовить, потому что не всегда на это хватает времени. И есть хорошая отговорка: «Ай, счастье не в еде».

Поэтому постараюсь больше времени уделить семейному костру.


Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:
Я, вообще, себе один раз дал себе такой зарок, что я буду порядочным человеком, я достигну того, что я поставил себе целью.

Такого, чтобы я начинал с чистого листа – нет.

Потому что у меня есть цель, у меня есть работа, у меня есть коллектив, у меня есть семья, и я так чётко двигаюсь в этом направлении.

Руслан Алехно, певец:
Да, я пообещаю себе стать в каком-то плане личном…

Не делать то, что я делал в этом году.

Об этом знаю только я.

Валерий Скорожонок, солист ансамбля «Песняры»:
Думаешь, с первого января начнёшь новую жизнь, а закручивается новый год – и график приходит рабочий свой гастрольный, и всё по-старому.

Хочется что-то переиначить, но у артистов это всё очень сложно.


Дария, певица:
В принципе, полезно вспоминать в любой момент, что жизнь одна, что жизнь уже сейчас идёт. И вот только это время – самое лучшее мгновение и минута для того, чтобы начать какие-то изменения в лучшую сторону.

И какая-то дорога к твоему счастью начинается прямо сейчас, в эту секунду.

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