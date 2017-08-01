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Бюджет прожиточного минимума, пенсии и детские пособия увеличены в Беларуси

01.08.2017 - 13:11

Новости Беларуси. В Беларуси повышен размер пенсий и детских пособий. Бюджет прожиточного минимума увеличен почти 14 рублей по сравнению с ранее действующим. Это привело к перерасчету минимальных трудовых и социальных пенсий, которые зависят от этой величины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С августа выросли надбавки к доплатам тем, кому уже за 75, пособия по уходу за инвалидами и престарелыми. А вот повышение пособий на детей в возрасте до трех лет связано с ростом среднемесячной зарплаты по стране.

Бюджет прожиточного минимума, пенсии и детские пособия увеличены в Беларуси

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