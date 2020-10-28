Бюджет прожиточного минимума в Беларуси вырастет с ноября
Новости Беларуси. В Беларуси с ноября устанавливаются новые размеры бюджета прожиточного минимума и минимальные потребительские бюджеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эта информация 28 октября опубликована на Национальном правовом интернет-портале.
Такие изменения повлияют на некоторые виды пенсий, доплат и пособий: они увеличатся пропорционально росту бюджета прожиточного минимума. В последний раз он менялся 1 августа.
Какие вопросы социального развития волнуют горожан? В Минске прошла диалоговая площадка
Новости Беларуси. Вопросы развития социальной сферы обсудили на диалоговой площадке. Очередная встреча прошла на базе одного из столичных строительных предприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Правовое сознание растёт: какие изменения белорусы предлагают внести в Конституцию?
Темы звучали разные: образование, здравоохранение, культура, спорт и соцзащита населения.
В частности, депутаты, представители вузов и общественных организаций обсудили решение актуальных вопросов в сфере медицины, социализацию молодых людей с инвалидностью, поддержку многодетных семей и масштабное строительство детских поликлиник, садов и школ. Еще один важный аспект – вопросы экологии большого города.
Василий Панасюк, заместитель председателя комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи:
Хотелось бы, чтобы в Минске был удельный вес хороших наземных водных источников не 80 %, а 100 %. Это говорит о том, что необходимы дополнительные мероприятия по очистке сточных вод, нормальной работе ливневой канализации и ряд других мероприятий по содержанию этой рукотворной водной глади нашей столицы.
Также массовость, доступность здорового образа жизни, развитие физической культуры как в учреждениях образования, так и непосредственно по месту жительства. На состояние и развитие внутридворовых спортивных площадок, на состояние (необходимость ремонта и модернизации) межшкольных и школьных стадионов. Обратили внимание на дальнейшее развитие велодвижения.
Все вопросы тщательно проанализируют. 5-6 ноября в Минске запланировано общегородское пленарное заседание, где предложения направят для обсуждения делегатам Всебелорусского народного собрания.