﻿ Бывшая осужденная мошенница, директор похоронного бюро «Интерзабота» продолжает брать деньги у клиентов | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Добро пожаловаться!

Бывшая осужденная мошенница, директор похоронного бюро «Интерзабота» продолжает брать деньги у клиентов

12.12.2017 - 13:39

На чужом несчастье, счастья не построишь. Эту прописную истину три года успешно опровергает директор ритуального агентства «Интерзабота», в прошлом «Исток и С». Как Инесса Николаевна не словами, а делами обеспечивает себе безбедную жизнь, зарабатывая на горе белорусов, в программе «Добро пожаловаться».

В 2015 году у минчанки Светланы умерла мама, и женщина заказала в «Интерзаботе» памятник, предварительно полностью оплатив услугу.

Светлана, клиент фирмы «Интерзабота»:
Я обратилась не по радостному поводу. 26 августа 2015 года умерла моя мама. Мы по интернету нашли эту организацию и заказали памятник. Она сказала, что в течение месяца памятник будет готов. Дотянула она уже до того момента, когда уже выпал снег.

Она сказала: «Вы не волнуйтесь, я памятник поставлю по весне».

Я говорю: «Возвращайте деньги». Это деньги, которые копила сознательно моя мама на этот памятник.
Дальше – больше.

Один из клиентов ритуального агентства два месяца не мог похоронить родственницу.

На похороны приехали родственники из Москвы, а Инесса Николаевна отложила их на неопределённый срок, ссылаясь на то, что организовать мероприятие не успевает. Урну с прахом из крематория забирать пришлось с боем.

Татьяна, клиент фирмы «Интерзабота»:
Я обратилась к ней за оказанием ритуальных услуг, потому как мой муж скончался. И согласно перечню услуг, указанных в договоре, были не выполнены четыре пункта. Я неоднократно звонила ей по поводу не оказанных услуг, но она переносила сроки. Я предложила возвратить сумму по почте. Она обещала, но не сделала этого. В конце концов, я поняла, что мне нужно обратиться в Общество защиты прав потребителей.
Оформление документации из морга, организация похорон и поминального обеда, приобретение ритуальных принадлежностей…

Родственники умерших обращались в «Интерзаботу» из разных уголков Беларуси.

Но вскоре от них же на директора ритуальной фирмы стали поступать и заявления в правоохранительные органы.

Дарина Гулюта, юрист:
В нашу организацию обратилось большое количество потребителей с конца 2015 года с жалобами на организацию, которая на тот момент носила название «Исток и С». На сегодняшний день данная организация сменила название на «Интерзабота». По данной категории дел было вынесено решение. На сегодня эти решения не были исполнены ни в пользу потребителей, ни в пользу нашей организации.

Недовольные клиенты, долги и проблемы с правоохранителями, а бизнес, как шел, так и идёт. Пусть под траурную музыку, но полным ходом.

Дарина Гулюта:
В деятельности данной организации усматривается состав уголовно наказуемого деяния, так как в период неисполненных решений данная организация принимает денежные средства от новых потребителей. Однако данные средства не уходят на погашение решения судов, то есть денежные суммы не поступают.

Известно, что в 90-х Инесса Николаевна была судима за мошенничество.

Сегодня же бизнес нереально-ритуальной устроительницы может «сыграть в ящик».
Александра Попова, сотрудник пресс-службы ГУВД г. Минска:
В милицию поступают заявления о привлечении к ответственности руководителя агентства. В настоящее время назначена дополнительная проверка. По результатам будет вынесено соответствующее решение.
На данный момент заявления поступают в несколько РУВД.

Всем, кто также пострадал от деятельности директора фирмы «Интерзабота» (в прошлом – «Исток и С»), правоохранители  рекомендуют обратиться с заявлением в ближайшее отделение милиции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Житель Могилева под видом газового работника проникал в дома и выманивал деньги
Экстрадирован белорус, который украл 570 миллионов и 7 лет скрывался в России
Экстрадирован белорус, который украл 570 миллионов и 7 лет скрывался в России
Изображение использовано в качестве иллюстрации
Супругов из Могилева обвиняют в махинациях с 16 квартирами на сумму в 526 тысяч рублей
Не хочешь проблем – заплати: группа контролеров в Бобруйске 3 года вымогала взятки у водителей и кондукторов
Не хочешь проблем – заплати: группа контролеров в Бобруйске 3 года вымогала взятки у водителей и кондукторов
В Борисовском районе мужчина под видом следователя выманил у заводчицы деньги и щенка
В Борисовском районе мужчина под видом следователя выманил у заводчицы деньги и щенка
Расследование СТВ: белоруска купила в интернет-магазине мобильный телефон, а он оказался с браком
Задержан 25-летний житель Витебска, который взял взаймы более 120 тысяч долларов
Фото: instagram.com/msk_teatr
У актера Владимира Этуша похитили 28 миллионов рублей: возбуждено уголовное дело
Все новости по теме Мошенничество
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru