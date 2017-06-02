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Бывший главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич возглавил киевское «Динамо»

02.06.2017 - 20:45

Новости Беларуси. Бывший рулевой белорусской сборной Александр Хацкевич обзавелся новым местом работы. Со следующего сезона он будет главным тренером киевского «Динамо» – клуба, в котором сделал себе имя в бытность игроком, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Контракт с Хацкевичем рассчитан на два года, а помогать ему в тренерском штабе будут другие легенды «Динамо» 90-х: Максим Шацких и Олег Лужный.

Вместе с киевлянами Александр семь раз становился чемпионом Украины, а также доходил до полуфинала Лиги чемпионов.

Бывший главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич возглавил киевское «Динамо»

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