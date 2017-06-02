Бывший главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич возглавил киевское «Динамо»

Новости Беларуси. Бывший рулевой белорусской сборной Александр Хацкевич обзавелся новым местом работы. Со следующего сезона он будет главным тренером киевского «Динамо» – клуба, в котором сделал себе имя в бытность игроком, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Контракт с Хацкевичем рассчитан на два года, а помогать ему в тренерском штабе будут другие легенды «Динамо» 90-х: Максим Шацких и Олег Лужный.

Вместе с киевлянами Александр семь раз становился чемпионом Украины, а также доходил до полуфинала Лиги чемпионов.