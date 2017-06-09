новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Ульф Шнайдер: Беларусь может продвинуть вперед Единое экономическое пространство

09.06.2017 - 16:57

Новости Беларуси. Генеральный секретарь ОБСЕ подчеркнул значимость председательства Беларуси в Центрально-Европейской инициативе. Именно по предложению нашей страны в Вене 9 июня прошел масштабный форум, где прозвучало это заявление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основной темой дискуссии стала миграция и то, как она сказывается на экономическом климате.

Тем временем 9 июня в Минске руководители Торгово-промышленных палат стран Центрально-Европейской Инициативы говорили о том, как запустить механизм Единого экономического пространства от Владивостока до Лиссабона.

Ульф Шнайдер, председатель правления германской компании:
Что такое Единое экономическое пространство от Владивостока до Лиссабона? Это соединение с экономической точки зрения Европейского союза, Евразийского экономического союза, Таможенного союза со всеми остальными странами между этими союзами. Беларусь – это такая страна, которая может продвинуть этот проект вперед.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Беларусь – это действительно надежный партнер, очень важный и интересный на перекрестке интеграционных объединений с нашим участием в проекте «Шелковый путь» и так далее. Это действительно новые возможности, которые мы все открываем.

Беларусь – транзитная страна, которая является связующим звеном между рынками Запада и Востока. Воплотить идею создания Единого экономического пространства, по мнению экспертов, поможет действие пятидневного безвизового режима для 80 государств.

Ульф Шнайдер: Беларусь может продвинуть вперед Единое экономическое пространство

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

МИД Беларуси начал аккредитовывать журналистов на сессию ПА ОБСЕ в Минске
МИД Беларуси начал аккредитовывать журналистов на сессию ПА ОБСЕ в Минске
2 мая начинается визит делегации Международного секретариата ПА ОБСЕ в Беларусь
2 мая начинается визит делегации Международного секретариата ПА ОБСЕ в Беларусь
Кристин Муттонен: я не сомневаюсь, что сессия пройдет успешно
Председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ 16 марта примерила белорусское пальто и попробовала шоколад
Мы покажем, что предубеждения, которые существуют на Западе, являются надуманными: Александр Лукашенко о проведении сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ
Мы покажем, что предубеждения, которые существуют на Западе, являются надуманными: Александр Лукашенко о сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ
Дворец Независимости в Минске
Александр Лукашенко: Беларусь привержена основным принципам деятельности ОБСЕ
Летняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет в июле в Минске
Летняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет в июле в Минске
Кристин Муттонен назвала тему летней встречи ПА ОБСЕ в Минске
Кристин Муттонен назвала тему летней встречи ПА ОБСЕ в Минске
Кристин Муттонен прибывает в Минске для подписания соглашения о проведении 26-й сессии ПА ОБСЕ
Кристин Муттонен прибывает в Минске для подписания соглашения о проведении 26-й сессии ПА ОБСЕ
Все новости по теме ОБСЕ
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru