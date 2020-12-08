Арсенал для революции. Анонс нового расследования Григория Азарёнка
Новости Беларуси. В Беларуси задержаны подозреваемые в целой серии преступлений, в том числе теракте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какой арсенал при них обнаружили и какие цели ставили перед собой эти люди?
Новое расследование Григория Азаренка. В распоряжении нашего корреспондента появились уникальные материалы.
Кто взял на себя право террора?
Устрашение населения и оказание психологического давления на сотрудников МВД в качестве целей преступления, способы его совершения – взрывы, поджоги, являющиеся общеопасными, дают основание следствию квалифицировать содеянное как акт терроризма.
Для кого эфемерная цель оправдывает любые средства и как с ними справились белорусские правоохранители?
«Бомбы для революции». Расследование Григория Азаренка. Смотрите 8 декабря на телеканале СТВ в вечернем выпуске новостей.
«Что делают у вас при себе эти флаги?» – «Руки вытирать». Диалог с задержанным на акции протеста
Новости Беларуси. Более 300 человек задержаны 6 декабря в Минске за нарушение законодательства о массовых мероприятиях (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их отношении начат административный процесс.
Среди задержанных есть те, кто ранее уже не раз привлекался к уголовной и административной ответственности. Отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей.
– Где задержаны?
– На улице Герасименко.
– Что при себе находилось?
– Две карты, нерабочие рации.
– Ваша рация?
– Не узнаю без чехла. Без чехла сейчас не могу сказать. Ну, теперь похоже, что моя.
– Что делают у вас при себе эти флаги?
– Это руки вытирать.
– К уголовной, административной ответственности?
– Ранее привлекался, в 2000 году.
– Где вас задержали?
– Я вообще не помню, если честно.
– Не помните, где находились?
– Сегодня да.
– А с утра вы встали и пошли куда-то, на работу?
– Нет, я выпил, и все как в тумане.
– Употребили спиртное и не помните даже, как оказались?
– Да.
– Как часто вы привлекались к ответственности административной?
– Очень много.
– А к уголовной?
– Три или четыре раза.
– За что?
– 205-я, 206-я.
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