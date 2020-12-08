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Арсенал для революции. Анонс нового расследования Григория Азарёнка

08.12.2020 - 10:54

Новости Беларуси. В Беларуси задержаны подозреваемые в целой серии преступлений, в том числе теракте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какой арсенал при них обнаружили и какие цели ставили перед собой эти люди?

Новое расследование Григория Азаренка. В распоряжении нашего корреспондента появились уникальные материалы.

Кто взял на себя право террора?  

Устрашение населения и оказание психологического давления на сотрудников МВД в качестве целей преступления, способы его совершения – взрывы, поджоги, являющиеся общеопасными, дают основание следствию квалифицировать содеянное как акт терроризма.  

Для кого эфемерная цель оправдывает любые средства и как с ними справились белорусские правоохранители?

«Бомбы для революции». Расследование Григория Азаренка. Смотрите 8 декабря на телеканале СТВ в вечернем выпуске новостей.  

Люди в материале: Григорий Азарёнок
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«Что делают у вас при себе эти флаги?» – «Руки вытирать». Диалог с задержанным на акции протеста

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Новости Беларуси. Более 300 человек задержаны 6 декабря в Минске за нарушение законодательства о массовых мероприятиях (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их отношении начат административный процесс.

Среди задержанных есть те, кто ранее уже не раз привлекался к уголовной и административной ответственности. Отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей.  

Где задержаны?  
– На улице Герасименко.  
– Что при себе находилось?  
– Две карты, нерабочие рации.  
– Ваша рация?  
– Не узнаю без чехла. Без чехла сейчас не могу сказать. Ну, теперь похоже, что моя.  

Что делают у вас при себе эти флаги?  
– Это руки вытирать.  
– К уголовной, административной ответственности?  
Ранее привлекался, в 2000 году.  

Где вас задержали?  
– Я вообще не помню, если честно.  
– Не помните, где находились?  
– Сегодня да.  
– А с утра вы встали и пошли куда-то, на работу?  
– Нет, я выпил, и все как в тумане.  
– Употребили спиртное и не помните даже, как оказались?
– Да.  
– Как часто вы привлекались к ответственности административной?
– Очень много.  
– А к уголовной?  
– Три или четыре раза.  
– За что?  
– 205-я, 206-я.  

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