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«Целуйте, обнимайте и любите». Роман Юнусов – о том, как будит семью по утрам, и чего ждать зрителям от «Женщин против мужчин-2»

08.02.2018 - 12:51

Сегодня мы беседуем с актером – Романом Юнусовым.

Насколько тебе сложно утром просыпаться?

Роман Юнусов, актер:
Последнее время не очень, кстати, сложно, у меня дети: одной – в школу, второму – в сад, поэтому встаю с ними ни свет ни заря. Собираю их и веду в школу.

Кормишь завтраком? Умеешь готовить?

Роман Юнусов:
Да. Через раз с супругой, но чаще, наверное, я, чем супруга. Мне проще, наверное, вставать.

А можно ли тебя назвать частым гостем на белорусской земле?

Роман Юнусов:
Да! Меня настолько гостеприимно каждый раз принимали, что я нигде не платил!

А когда ты успел обзавестись таким количеством друзей в Беларуси?

Роман Юнусов:
Мой хороший друг Вадик Галыгин здесь. Он часто заезжает к себе в гости, и мы в прошлом году уже были здесь на Браславских озерах. Нам там безумно понравилось, там рыбалка и охота, в общем, очень классно! Я вот думаю, что это будет ежегодной традицией так собираться, потому что и Мишка Галустян приезжал к Вадику, и мы с Лешей, и в общем много ребят из Москвы. Ну и концерты, спектакли, выступления.

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А ты знаешь, какие-то слова на белорусском языке?

Роман Юнусов:
Я знаю «паспорт грамадзяніна», «пашпарт грамадзяніна». «Дзякую» только что научили. И пока все.

Есть ли формула построения хорошей шутки?

Роман Юнусов:
Я не знаю, наверное, есть. Но за их берем первое значимое число – это актуальность. Это сложный вопрос, надо подумать.

Говорят, что люди, которые в обществе веселы, за запертой дверью замыкаются в себе и становятся молчунами. Можно ли так о тебе сказать?

Роман Юнусов:
Бывает, конечно, когда устаешь от всего этого и хочется немножко тишины и спокойствия, отдохнуть, но не так, чтобы запереться – такого нет, я бы сошел с ума, я бы ни шутил и ничего бы ни придумывал нового.

Над чем любите посмеяться в кругу близких друзей?

Роман Юнусов:
Новости обсуждаем, какие-то новые тренды, новые модные какие-то штуки, женские выходки, новые машины, новые шутки, проекты. Обсуждаем ситуацию в стране, Instagram, ну все, наверное.

Можно ли тебя уличить в зависимости от гаджетов? Ты довольно активный пользователь.

Роман Юнусов:
Я активный?! Это Самбурская с Рудовой, Бузовой и Хилькевич активные, вот девчонки молодцы!

А я, так бывает, волнами, бывает иногда даже и две фотографии выложу, если куда-то полечу в Минск, например. Я знаю людей, которые гораздо больше подсели на гаджеты, чем я, потому что там они постоянно. Я не знаю, как они управляются с другими делами. Я детей пытаюсь отгородить, я у дочки отобрал телефон. Она уже две недели без телефона ходит и отлично себя чувствует.

Завтра открытие зимней Олимпиады, за кого ты будешь болеть?

Роман Юнусов:
С детства люблю фигурное катание, буду за фигурное катание, болеть за наших ребят. Да и за всех буду болеть: за хоккеистов буду переживать и болеть.

Кого из белорусских спортсменов ты знаешь?

Роман Юнусов:
Домрачеву, по-моему, биатлонисту. Она очень мощная.

Если верить Википедии, то ты агроном. Сколько видов колорадского жука и лопуха ты знаешь?

Роман Юнусов:
По образованию я агроном, да, но не в ту степь меня занесло, и я очень этому рад. Но если понадобится, то я могу и пестициды, и гербициды, и колорадского жука, и лопухи – все это на сцене в прекрасную комедию воплотить.

А не было мысли получить серьезное актерское образование?

Роман Юнусов:
Были мысли, но я уже не молодой. Можно пойти, я каждое лето об этом думаю, спрашиваю коллег, какие есть курсы, но хотелось пойти не на курсы, а получить второе высшее образование, получить актерское образование. Но когда начинаешь углубляться, начинаешь смотреть, изучать, очень как-то страшно! Не знаю, не могу я себя как-то настроить. Возможно, лень.

Хотелось сменить юмористическое амплуа на более серьезное?

Роман Юнусов:
Пока, наверное, нет. Я не представляю, если честно. Это сложно. Надо попробовать.

А как сам считаешь, драматические роли тебе вообще по плечу?

Роман Юнусов:
Не знаю, ни разу не пробовал, все время на сцене играешь какие-то комедии, комедийных персонажей. Надо попробовать.

На экраны выходит комедия «Женщины против мужчин-2». В первой части герои и мирились, и ссорились. А чего зрителям ждать в новой части?

Роман Юнусов:
Все то же самое. Мы ругаемся, но любим друг друга, и все заканчивается тем, что мы обнимаемся, целуемся.

Что было самым сложным в работе над этой ролью?

Роман Юнусов:
На площадке, кстати, было много экстремальных штук: нас и девочки из пожарных шлангов водой окатывали, арбузы в нас кидали, с вертолета снимали, в море с корабля прыгали, с пирсов ныряли, что только не было. Если так посмотреть, какая-то нотка экстремальная присутствует.

А фильм уже сам видел?

Роман Юнусов:
Кусочек, который сам озвучивал, но целиком не видел. Вот буду впервые смотреть.

Расскажи свой секрет хорошего настроения с утра.

Роман Юнусов:
Секрет хорошего настроения с утра – проснуться. Всех бужу, включаю везде свет, веселую классную такую музыку, либо не включаю, а включаю чайник, он заменяет все. Он сильно бурлит, кипит (смеется). Бужу всех, целую, и всем это придает моим домашним хорошее настроение. Потом все делаем чай, мы пьем, едим бутерброды и в путь. День начался новый, у всех хорошее настроение. Бывает, конечно, иногда настроение не у всех хорошее, только у меня, потому что я первый проснулся. Бывает, не хотели просыпаться детишки, тогда я их целую не один раз, а два, а если надо, то и три! Тогда они просыпаются и тогда у них хорошее настроение. Так что целуйтесь, целуйте, обнимайте и любите!

Роман Юнусов рассказал секрет хорошего настроение с утра, о Беларуси, о своей работе

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