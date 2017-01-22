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Целый склад боеприпасов в боевом состоянии нашли дома у жителя Чаусского района

22.01.2017 - 13:27

Новости Беларуси. В Могилёвской области оперативники обнаружили склад боеприпасов на дому. Житель Чаусского района незаконно хранил у себя огнестрельное оружие, патроны и взрывчатку времен Великой Отечественной войны. При обыске у него нашли винтовку Мосина, ружье 32-го калибра, патроны и 400 граммов тротила. Позже экспертиза установила: все это в боевом состоянии.

Хозяин арсенала признался, что это находки с мест сражений, а он их отреставрировал. Заведено уголовное дело. По закону мужчине может грозит лишение свободы до семи лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оперативный сотрудник 11-го управления по Могилевской области МВД Республики Беларусь:
Данный гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия и боеприпасов. С его слов, раскопками на территории Чаусского района он занимался с самого детства, называет это своим хобби. В настоящий момент проблема с «черными копателями» остается актуальной.

В Чаусском районе следы «черных копателей» обнаруживают регулярно. В этих местах перед освобождением Беларуси проходила линия фронта. Память об этом до сих пор хранит пропитанная кровью земля.

Целый склад боеприпасов в боевом состоянии нашли дома у жителя Чаусского района

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