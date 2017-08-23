новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Центр белорусского наследия появился в детском саду в Смолевичском районе

23.08.2017 - 17:17

Новости Беларуси. Центр наследия появился в Озерицкослободском детском саду в Смолевичском районе. В одном из помещений создали копию белорусского домика, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В этом домике представлены национальные костюмы, орудия труда, которыми пользовались наши предки. А еще – специально оборудованный интерьер: с деревенской печкой и даже коляской, в которой покачивали младенца. Сад – белорусскоязычный. Дети с малых лет вливаются в национальное окружение, прекрасно понимают значение слов, что в дальнейшем им упростит изучение белорусского языка в школе.

Светлана Новицкая, заместитель заведующей по основной деятельности Озерицкослободского детского сада Смолевичского района:
 Пападаючы ў нашу ўстанову, дзеці маюць магчымасць апынуцца ў беларускамоўным асяроддзі. Ім гэта вельмі спадабаецца. І разам з тым яны далучаюцца да гісторыі і культуры свайго народа.

Идею национального окружения в саду будут развивать и впредь. Уклон сделают на языковое общение детей дошкольного возраста. Цель – органическое восприятие родного слова.

Центр белорусского наследия появился в детском саду в Смолевичском районе

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Из каких элементов состоял костюм замужней женщины из деревни Неглюбка?
Второй фестиваль белорусской культуры «День вышиванки» пройдёт в Минске 2 июля: какими событиями будет наполнен этот день?
Белорусская вышиванка и символы: особенности девичьего костюма
Белорусская вышиванка и символы: особенности детского костюма и неглюбской культуры
Традиционный неглюбский костюм: символика орнамента
Вышиванки, тротуарная плитка, продукты питания: как национальный орнамент стал неотъемлемым спутником белорусов
Вышиванки, тротуарная плитка, продукты питания: как национальный орнамент стал неотъемлемым спутником белорусов
Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани»
Фотофакт: братья из Словакии создали бесцветный кофе
«Чтобы хорошо соткать, нужно делать вверх-вниз». Где в Могилеве учат детей ткачеству
«Чтобы хорошо соткать, нужно делать вверх-вниз». Где в Могилеве учат детей ткачеству
Все новости по теме Культурные традиции
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru