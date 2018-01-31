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Центр контраварийной подготовки: «Тормозить – лупить по педали тормоза изо всех сил и не бояться стрёкота АБС. Этому не учат»

31.01.2018 - 19:40

Новости Беларуси. О безопасном вождении говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Дмитрий Перлин, заместитель директора Центра контраварийной подготовки:
Заслуженный тренер Республики Беларусь Анатолий Альхимович, знаменитый советский автогонщик, когда-то сказал, не так давно – лет 5 назад: «Чем больше в стране автоспорта, тем безопасней на её дорогах». Финляндия, Великобритания, Германия, Италия: какую страну не возьми, где очень высокий уровень развития автоспорта – это одни из самых безопасных дорог в мире!

И именно в плане – выпустить пар.

Вы бы видели, как люди тормозят у нас в Центре контраварийной подготовки, когда мы учим отрабатывать экстренное торможение. Вот представьте: вот линия остановки. Вам нужно здесь тормозить так, чтобы Вы не доехали до конусов, стоящих на таком-то расстоянии спереди. Человек нажимает на педаль сцепления, шатает рычаг МКП, чтобы выставить его в «нейтралку», как учили в автошколе. Потом начинает нажимать на педаль тормоза – конуса разлетаются в разные стороны.

Он с изумлением смотрит вперед: «Ой, не успел».

А тормозить  – нужно лупить по педали тормоза изо всех сил и не бояться стрёкота АБС. Этому не учат. Но, если бы у нас была, хотя бы, десятая часть автоспортивных сооружений Германии, если бы у нас такое внимание ралли уделялось, как в Финляндии, то у нас было бы, где выпустить пар и было бы, где учиться!

Обстановка на дорогах Беларуси: «Что происходит»

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