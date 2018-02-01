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«Центр Минска – это река. Река автомобилей: проспект Независимости, на котором движется 6 тысяч автомобилей в час – огромный поток»

01.02.2018 - 16:27

Новости Беларуси. Уровень автомобилизации Минска обсуждали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, ведущий:
Юрий Петрович, давайте теперь с кольцевой съедем в город. Вы, как специалист, как бы оценили автомобилизацию Минска на сегодня?

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:
Она – обычная. Обычная для такого города. У нас средний европейский город по всем показателям: и по населению, и, может быть, плотность чуть больше. Наш город плотнее, чем обычный европейский город.

У нас 330 легковых автомобилей на тысячу жителей.

Но у нас, к сожалению, вот в настоящее время центр города – это река, река автомобилей. Есть река Свислочь – она украшает город. И есть река автомобилей: проспект Независимости, на котором транзитом движется 6 тысяч автомобилей в час – это огромный поток. 

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