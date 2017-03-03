новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Центр Минска вернулся в 1067 год: реконструкцию битвы на Немиге организовали на площади Свободы

03.03.2017 - 16:30

Новости Беларуси. На дворе снова 1067 год. В Минске в эти минуты проходит реконструкция кровавой битвы на Немиге. Семь дней сражений за несколько часов. Это жесточайшее побоище стало первым упоминанием белорусской столицы в «Повести временных лет». Таким образом, именно с 3 марта 1067 года и идет летоисчисление истории города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тогда, 950 лет назад, Минск был полностью разрушен. После этого сражения на Немиге город неоднократно становился свидетелем междоусобных войн, после каждой из которых сгорал дотла и возрождался. Все эти периоды можно увидеть и сейчас в сердце столицы.

Центр Минска вернулся в 1067 год: реконструкцию битвы на Немиге организовали на площади Свободы

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

По случаю Дня защитников Отечестве на площади Победы в Минске прошло возложение цветов
По случаю Дня защитников Отечестве на площади Победы в Минске прошло возложение цветов
Площадь Победы в Минске
День защитников Отечества и Вооруженных Сил отмечается 23 февраля: поздравления направил Александр Лукашенко
Торжественное собрание накануне Дня защитника Отечества прошло в Минске
Торжественное собрание накануне Дня защитника Отечества прошло в Минске
В Могилеве выбирают логотип к празднованию юбилея города
Более 50 работ, львы и городская ратуша: в Могилеве выбирают логотип к 750-летию города
Как японцы признаются в любви своим женам – видеофакт
Как японцы признаются в любви своим женам – видеофакт
Дайверы
Старый Новый год в Витебске горожане встречали в игре, в путешествии и даже под водой
День рождения Шерлока Холмса отметили в Риге
День рождения Шерлока Холмса отметили в Риге: улицы города заполонили двойники сыщика
Александр Лукашенко посетил рождественское богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске
Александр Лукашенко: я очень рад, что нога в ногу рядом со мной, со всем народом идет наша церковь
Все новости по теме Праздничные даты
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru