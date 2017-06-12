новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Централизованное тестирование началось в Беларуси: 12 июня абитуриенты сдают белорусский язык

12.06.2017 - 09:13

Новости Беларуси. 12 июня в Беларуси пройдет первое централизованное тестирование. Абитуриенты проверят знания по белорусскому языку. Всего в списке 11 учебных дисциплин. Испытания продлятся по 2 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По новым правилам абитуриентам разрешено сдавать четыре предмета, а не три, как было ранее. Самыми популярными из них стали русский язык и математика. Всего для прохождения централизованного тестирования зарегистрировалось более 90 тысяч человек. Для тех кто по уважительным причинам не сможет пройти экзамен в основной день, определены резервные.

Централизованное тестирование началось в Беларуси: 12 июня абитуриенты сдают белорусский язык

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Минобразования: порядка 40% абитуриентов при регистрации выбрали четыре предмета
Минобразования: порядка 40% абитуриентов при регистрации выбрали четыре предмета
Централизованное тестирование в Беларуси: до конца регистрации осталось менее двух суток
Централизованное тестирование в Беларуси: до конца регистрации осталось менее двух суток
Сертификаты ЦТ 2017 года можно будет использовать для поступления и в 2018 году
2 рубля и 30 копеек – стоимость сдачи одного предмета ЦТ в 2017 году
Бланки для централизованного тестирования
Вступительная кампания в Беларуси-2017. Подать документы в вуз можно будет с 12 по 17 июля
Четыре ЦТ вместо трех: какие ещё изменения ждут абитуриентов в 2017 году?
Экзамен
Централизованное тестирование или устный экзамен – что лучше: эксперимент программы «Неделя»
Николай Феськов
Николай Феськов, директор Республиканского института контроля знаний: об итогах централизованного тестирования 2016 года
Сертификат
Три раза по 100: сразу две выпускницы бобруйской гимназии набрали максимум на ЦТ
Все новости по теме ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru