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Централизованное тестирование по белорусскому языку 12 июня прошло без нарушений

13.06.2017 - 09:05

Новости Беларуси. Централизованное тестирование по белорусскому языку прошло без нарушений. По всей стране за ходом первого в нынешней вступительной кампании экзамена следили почти сотня специальных комиссий. В их состав вошли представители Комитета госконтроля, педагогические работники и представители общественных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в экзамене принимали почти 30 тысяч абитуриентов. Следующее испытание, которое ожидает желающих поступить в вуз, пройдет уже 14 июня – абитуриенты будут сдавать ЦТ по русскому языку.

Централизованное тестирование по белорусскому языку 12 июня прошло без нарушений

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