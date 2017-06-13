Централизованное тестирование по белорусскому языку 12 июня прошло без нарушений

Новости Беларуси. Централизованное тестирование по белорусскому языку прошло без нарушений. По всей стране за ходом первого в нынешней вступительной кампании экзамена следили почти сотня специальных комиссий. В их состав вошли представители Комитета госконтроля, педагогические работники и представители общественных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в экзамене принимали почти 30 тысяч абитуриентов. Следующее испытание, которое ожидает желающих поступить в вуз, пройдет уже 14 июня – абитуриенты будут сдавать ЦТ по русскому языку.