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Централизованное тестирование стартует в Беларуси с 12 июня

12.06.2017 - 10:56

12 июня стартует централизованное тестирование. Подробнее – гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Наталья Войтехович, первый заместитель директора учреждения образования «Республиканский институт контроля знаний».

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