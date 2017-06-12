Централизованное тестирование стартует в Беларуси с 12 июня

12 июня стартует централизованное тестирование. Подробнее – гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Наталья Войтехович, первый заместитель директора учреждения образования «Республиканский институт контроля знаний».
12 июня стартует централизованное тестирование. Подробнее – гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Наталья Войтехович, первый заместитель директора учреждения образования «Республиканский институт контроля знаний».
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